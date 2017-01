Klassisch, bunt oder in Tracht

23.01.2017, 15:22 Uhr

Einige Trends zeichnen sich 2017 in der Brautmode ab: aber die Braut wählt gerne wieder ein Prinzessinnenkleid.

Die Opulenz ist zurück

Auch beim zweiten Trend des Jahres, den Vintage-Brautkleidern, kommt Spitze üppig zum Einsatz.2017 heiraten viele Bräute wieder in ausladender Robe. "Wir werden sehr viele Prinzessinnenkleider sehen mit weit ausgestellten Röcken", sagt Nancy Weitzel voraus, Geschäftsführerin eines Brautmodenstudios. Anders als noch vor ein paar Jahren, seien sie jedoch nicht mehr mit Pailletten, sondern mit Spitze besetzt. "Es wird darauf geachtet, dass das Kleid durch und durch wertig aussieht."

Farbige Brautkleider

Trachtig

Wer sich für solch ein Kleid im romantischen Stil entscheidet, dürfe auf keinen Fall auf den Schleier verzichten - und auch nicht auf die Schleppe. "Sie ist 2017 gern um die zwei Meter lang." Damit sich die Braut beim Tanzen nicht im Stoff verheddert, werden Häkchen am Kleid angebracht, an denen die Schleppe bei Bedarf befestigt wird. Wer es nicht ganz so ausladend wie eine Prinzessin möchte, greift zu einem weniger ausladenen A-Linien-Kleid. Heutzutage sind immer mehr Bräute ein farbiges Brautkleid zu tragen. Es gibt große Variante der farbigen Brautkleider – von sanften Pastellfarben bis zu kräftigem Blau, Rot oder sogar Schwarz.Hochzeitsdirndl sind wieder voll im Trend. Seit einigen Jahren ist es in Mode gekommen, dass das Hochzeitsdirndl nicht nur auf dem Lande getragen wird, sondern auch zu den verschiedensten Anlässen eine noble Garderobe ersetzt. Ein Hochzeitsdirndl muss kein besonderes Dirndl sein, es kann also ohne Bedenken nach der Hochzeit noch getragen werden. Es ist somit eine Investition, die nicht umsonst war.Wer sagt, dass eine Braut immer nur in Weiß zum Altar schreiten muss? Besonders Bräute, die das zweite Mal JA sagen könne sich in Sachen Trachtenoutfit richtig austoben. Wie wäre es mit der Trendfarbe Blau? Und anstelle des Brautschleiers, ziert ein ebenso blauer Blumenkranz das Haar. Ein origineller und wahrlich unvergesslicher Hochzeits-Look. Farbe ist für Bräute einfach “in” und die Hochzeitsdirndl kommen in zarten Pastelltönen wie Gelb oder Blau daher. Wer nur kleine Farbdetails im Brautkleid zeigen möchte, der kann mit einer originellen Schürze für einen Eyecatcher sorgen.