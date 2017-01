Sportlergschnas des SV Lackenbach

Die Spieler des SV Lackenbach laden alle Narren und Närrinnen zum Sportlergschnas, am 28. Jänner 2017, ins Freizeit- und Veranstaltungszentrum (oberhalb des Sportplatzes) Lackenbach ein.

Heuer steht unser Faschingsgschnas unter dem Motto "Idole aus Musik und Film". Serienjunkies, Unter-der-Dusche-Sänger, Netflix-Süchtler haben sicherlich die Ein oder Andere Kostümidee. Eine Tombola mit großartigen Preisen und eine Mitternachtseinlage vervollständigen das Programm.

Für die Unterhaltung am Abend sorgt das Duo "The Last Minutes".

Wann: 28. Jänner 2017

Beginn: 20:17 Uhr

Wo: FVZ Lackenbach (Veranstaltungszentrum oberhalb des Sportplatzes)

Motto: "Idole aus Musik & Film" (keine Maskenpflicht)

Musik: The Last Minutes

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Die Spieler des SV Lackenbach