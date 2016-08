Gruppenpsychotherapie GEMEINSAM - STATT EINSAM

GEMEINSAM – STATT EINSAM

Die Gruppenpsychotherapie beginnt amEs wird eine geschlossene Gruppe sein mit maximal 6 TeilnehmerInnen und findet 14tägig stattfinden mit derzeit 10 Terminen eine Einheit kostet € 35,--.

Integrative Therapie in der Gruppe

….. ermöglicht Erlebtes nochmals geschützt zu betrachten und die Blockaden und Störungen mittels verschiedener Techniken in der Gruppe und gemeinsam mit anderen Gruppenmitgliedern aufzulösen. Die Integration in den Alltag spielt dabei eine große Rolle.….. die verschiedenen Situationen, die den Alltag schwierig machen zu beobachten und einen zweiten Blick darauf zu werfen, um erkennen zu können, was brauchen Sie um diese Situationen besser zu meistern.….. sich selbst bewusster zu werden (Selbstbewusstsein („sich selbst bewusst sein“) ermöglicht die eigene Wertschätzung und Akzeptanz und bringt Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten ins Leben. Der achtsame und wachsame Umgang mit uns selbst, stärkt und befreit uns und ist ein wichtiger Bestandteil der psychischen Gesundheit.