Ausstellung Restlichtfotografie

11.02.2017, 14:54 Uhr

Bei Restlicht gemachte Fotos sind einer Herausforderung für jeden Fotografen. Eine Ausstellung mit Nacht- und Restlichtfotografie ist in den kommenden Wochen in der KUGA zu sehen.

Die Ausstellung zeigt Arbeiten von 34 Fotografinnen und Fotografen des Fotoklubs Zagreb, eines der ältesten Fotoklubs Europas. Die Aussstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Fotokreis Eisenstadt initiiert, für den Hedda Pflagner bei der Eröffnung sprach. Laudator war Adalbert Reidinger, seines Zeichens ebenfalls passionierter Fotograf und Mitglied des Fotokreises Mitte. Er sprach den Zagrebern sein Kompliment aus – „Es ist nicht von ungefähr so, dass Sie mit diesen Arbeiten verschiedenste Preise gewonnen haben“ – und nahm Bezug auf die heutige Bilderflut mit täglich 1,7 Mrd. ins Netz geladenen Fotos: „Das hier hat nichts mit Selfies zu tun, mit der Ansammlung von Schrott und Schmonsens im Internet.“, fand Reidinger deutliche Worte. Nenad Matic, der eigens für die Vernissage gemeinsam mit seinen Kolleginnen Biljana Knebl und Neda Racki aus Zagreb angereist war, stellte die besonderen kreativen Möglichkeiten der Restlichtfotografie dar. Die schwungvolle musikalische Umrahmung der Vernissage und des weiteren Abends übernahm die Tamburicagruppe Harmonija aus Großwaradorf.Die Ausstellung in der KUGA ist zu sehen Mo-Fr 9-12, Fr 16-18, sowie während der Veranstaltungen.