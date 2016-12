18.12.2016, 20:20 Uhr

Die Eleven der Ballettschule Wilhelm und das Geigenensemble der Musikschule Oberpullendorf zeigten ihr Können

OBERPULLENDORF (EP). Sabine Wilhelm, ihres Zeichens ehemalige Solotänzerin der Wiener Staatsoper führt heute eine Ballettschule und organisierte einen Benefizabend für Ärzte ohne Grenzen. Oliver Treibers Kinosaal wurde zugunsten der Organisation kurzerhand zur großen Bühne umfunkioniert, wo die Eleven der Ballettschule sowie die Kinder und Jugendlichen des Geigenensembles der Musikschule Oberpullendorf ihr großartiges Können zeigten. Sabeine Wilhelm führte durch dne Abend und hob das große Potenial ihre Schülerinnen hervor." Auch im Burgenland gibt es viele Talente – sie müssen nur gefunden werden." Und Talente bringt die Ballettschule einige hervor: so wie Julia und Leona die Schwanensee mit HIngabe und einer Anmut tanzten, die ihresgleichen sucht.

Zehn Jahre dabei

Ärzte ohne Grenzen hilft Menschen in Not von natürlich verursachten oder von Menschen geschaffenen Katastrophen sowie bewaffneten Konflikten, ohne Diskrimierung und ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, religiösen oder politischen Überzeugung. Die Organisation ist auf Spenden angewiesen, auch Josef Wukovits war zehn für Ärzte ohne Grenzen tätig.Der erfahrene Manager eines Großunternehmens stellte sich erstmals 2002 für einen Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen zur Verfügung. "Mich hatte im Laufe der Jahre geärgert, dass in der unmittelbaren Umgebung meines Lebensbereiches Menschen in unwürdigen Verhältnissen leben müssen. Aus diesem jahrelangen Ärger wurde der Vorsatz, etwas dagegen zu tun." Wukovits war von 2003 bis 2013 auch Mitglied des Vorstands von Ärzte ohne Grenzen Österreich und beim Benefizabend persönlich anwesend.