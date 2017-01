Die Jabulani Theaterabende im Pfarrzentrum Oberpullendorf sind ein grandioser Erfolg

27.01.2017, 17:03 Uhr

1988 entstand auf Initiative von Schwester Marco Gneis dieses Selbsthilfezentrum für Frauen und Kinder aus den Townships rund um Mariannhill in Südafrika.Sr. Marco ist gebürtige Rattersdorferin – unterstützt wird das Zentrum unter anderem auch von einer Gruppe Menschen wie dem "Jabulani Ensemble", denen die Arbeit von Sr. Marco am Herzen liegt. Jedes Jahr werden Ende Jänner zugunsten Jabulani Theaterabende im Oberpullendorfer Pfarrzentrum organisiert. Maria und Sohn Raphael Kulman, Roswitha Steinzer, Anni Blaguss und Lucia Guczogi zeigten auch heuer wieder was sie schauspielerisch drauf haben und rissen das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Auch der Nachwuchs in Form von Alene Kulman und Clara Buchinger steht bereits in den schauspielerischen Startlöchern, die beiden youngsters sind durchaus eine Bereicherung für das Ensemble.Auf dem Programm an den insgesamt fünf Spielabenden standen "Die Galerie", "Die Verjüngungskur", "Der Transport", "Die gute Freundin", "Ein schreckliches Unglück", "Das Frühstücksei", "Eheberatung" und "Eine Täuschung". Der Erlös der Theaterabende sowie des CD und Wein Verkaufs geht an das Jabulani Selbsthilfezentrum, wo zur Zeit mehr als 120 Frauen und bis zu 300 Kinder versorgt und betreut werden.