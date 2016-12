Einzigartiges Weihnachtskonzert

22.12.2016, 15:47 Uhr

Die Paldauer zu Gast in der Kirche Deutschkreutz

Das einzige und einzigartige Kirchenkonzert der Paldauer im Burgenland, fand in der weihnachtlich geschmückten Pfarrkirche Deutschkreutz statt. Pfarrer Brei organisierte gemeinsam mit Franz Griesbacher, Mitbegründer der bekannten Schlagerband, ein Konzert der besonderen Art.Den Paldauern war es wichtig, ein Konzert mit viel Würde und Respekt zu spielen, „denn uns ist bewusst, dass wir in einer Kirche auftreten und haben daher das Konzert mit viel Feingefühl vorbereitet“, so der begnadete Musiker Franz Griesbacher. Das Thema des Abends war „Still“ und so wählte die Band mit viel Bedacht ihre Lieder aus und gab Hits wie „Mein Sohn“ oder „Du da oben“ zum Besten.

Die 550 Plätze in der Kirche waren restlos ausverkauft, denn keiner wollte sich dieses einzigartige Weihnachtskonzert entgehen lassen. Auch Pfarrer Brei bedankte sich bei seinem langjährigen Freund Franz Griesbacher, dass dies gemeinsam möglich gemacht werden konnte. Pfarrer Brei durfte auch die griechisch orthodoxen Mönche aus Frauenkirchen in seiner Kirche begrüßen und betonte, dass er ihren Bau des ersten Klosters im Burgenland unterstützen wird.