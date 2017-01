Florianis feierten bis in die Morgenstunden

29.01.2017, 11:01 Uhr

Bezirksfeuerwehrball in Pilgersdorf war voller Erfolg

PILGERSDORF (mb). Bereits zum 49. Mal trafen sich Florianis aus dem ganzen Bezirk, und weit darüber hinaus, um im Burgenländerhof in Pilgersdorf den alljährlichen Bezirkfeuerwehrball zu feiern. Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Martin Reidl freute sich, Kameraden aus den eigenen Reihen, Gäste aus der Politik und alle tanzfreudigen Besucher zu begrüßen. Ewald Bürger, Bürgermeister aus Pilgersdorf, lobte sicherheitspolitischen Agenden, als auch die wichtige gesellschaftlichen Funktionen, die die Feuerwehren in den einzelnen Gemeinden einnehmen. Bundesrat Peter Heger erwähnte lobend die Zusammenarbeit in vielen täglichen Dingen mit der Feuerwehr, sowohl auf Gemeinde- als auch auf Bezirksebene.Auch BH Trummer Klaus und Gattin, Patrik Fazekas, BR Kurt Kappel mischten sich unter die Gäste und genossen bis in die Morgenstunden die ausgelassene Stimmung.Die Polonaisegruppe Pilgersdorf eröffnete den Ball mit einer traumhaften Polonaise, für deren Choreografie sich Marie-Rose Wagner verantwortlich zeichnete. Die Golbgach Buam sorgten mit schwungvoller und abwechslungsreicher Musik für ein volles Tanzparkett. Über den Hauptpreis der Tombola, 1.000 Euro in bar, durfte sich der Unterloisdorfer Kommandantstellvertreter Reinhard Freh freuen.