Kindermaskenball im Gasthaus Lazarus

23.01.2017, 18:19 Uhr

Die Kindergartenkinder tanzten gemeinsam mit ihren Pädagoginnen zu lustigen Liedern und eröffneten den Nachmittag mit einstudierten Gedichten. Nach dem offiziellen Teil und gestärkt von den Faschingskrapfen die Bürgermeister Peter Heger für die Kleinen bereit hielt, gab es kein Halten mehr und die Fete war in vollem Gange. Zwischen Konfetti und Luftschlangen wurde zu der Musik von dem Duo Mayrhofer ausgelassen getanzt.

Bürgermeister Peter Heger betonte in seiner Eröffnungsrede, dass der Kinderfasching die zweitgrößte Veranstaltung im Gasthaus Lazarus ist. Der Erlös des bunten Festes ging an den Kindergarten. „Mit den Einnahmen werden wieder neue Anschaffungen wie zum Beispiel Lernspiele für den Kindergarten gemacht“, so Kindergartenleiterin Renate Freiberger.