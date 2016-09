Tagesausflug Unterfrauenhaider Volkspartei

29.09.2016, 17:37 Uhr

Vor kurzem lud die Unterfrauenhaider Volkspartei rund um Vizebürgermeister Thomas Niklos und Ortparteiobmann Johann Schumitsch zu einem kulinarischen Tagesausflug in das steirische Vulkanland ein. Am Programm stand ein Besuch der Vulcano Schinkenmanufaktur mit einer Führung und Verkostung, ein Mittagessen im Seehaus Riegersburg, eine Schoko-Genuss-Tour in der Schokoladenfabrik Zotter und die Besichtigung der Wallfahrtskirche Maria Bild. Den Ausflug lies man im Weingut Schumitsch-Stocker in Raiding mit einer kommentierter Weinverkostung und einer Schmankerl-Jause ausklingen.