Weichnachtsflair im Schloss Lackenbach

04.12.2016, 11:00 Uhr

Traditioneller Adventmarkt am 2. Adventwochenende

Um dem vorweihnachtlichen Stress zu entgehen, konnte man am zweiten Adventwochenende ins Schloss Lackenbach flüchten. Im Hof des Schlosses fand der alljährliche Adventmarkt statt. Um in Weihnachtsstimmung zu kommen, konnte man zwischen den Ständen mit Handwerkskunst und Naturprodukten aus der Region schlendern und regionale Köstlichkeiten probieren sowie bei Tee und Glühwein die Zeit verbringen.Bei der feierlichen Eröffnung zogen Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen und dem heiligen Nikolaus in den Schlosshof ein. Natürlich hatte der Nikolaus viele Geschenke in seinem großen Sack und brachte die Kinderaugen zum Strahlen. Für besondere Stimmung sorgte der Auftritt der Jugendmusik Lackenbach. Während dem gesamten Wochenende gab es Programm für Jung und Alt. Abschließender Auftakt des Adventwochendes stellte der Perchtenlauf mit den Neunkirchner „Blood Devils“ dar.