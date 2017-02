Wenn die Weiba roasn

05.02.2017, 19:32 Uhr

Weibaroas im Pfarrzentrum

Die Frauen des Verschönerungsvereins luden auch heuer wieder zur „Weibaroas“ ins Pfarrzentrum. Diesen speziellen Abend in der Faschingszeit wollten sich viele Damen nicht entgehen lassen und strömten daher zahlreich in den Veranstaltungsraum. Das Faschingskränzchen der anderen Art ließ auch heuer kein Auge trocken. Mit Witz, Charme und jede Menge gelungener Pointen überzeugten die Damen auf der Bühne. Sketche, lustige Gesangseinlagen und humorvolle Darbietungen, die natürlich vom Team des Verschönerungsvereins einstudiert wurden. Die ausgelassene Stimmung hielt bis in die frühen Morgenstunden und wurde durch die Livemusik von „Wolfgang & Sepp“ weiter angeheizt.