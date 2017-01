BFI-Heimhilfe-Quali für das AMS Oberpullendorf erfolgreich abgeschlossen

18.01.2017, 16:18 Uhr



Unterstützung

Die theoretische und praktische Ausbildung zielt darauf ab, Heimhelfer in die Lage zu versetzen, betreuungsbedürftigen Menschen bei der Haushaltsführung und den Aktivitäten des täglichen Lebens im Sinne einer Unterstützung von Eigenaktivitäten und der Hilfe zur Selbsthilfe beizustehen.BFI-Servicecenterleiter Christoph Greiner zu den Details: „Vor kurzem absolvierten nun 12 Teilnehmerinnen positiv die Prüfung zum Heimhelfer und durften am Ende des Tages stolz ihr Zeugnis in den Händen halten. 15 Wochen dauerte der Lehrgang, davon 200 Unterrichtseinheiten theoretische Ausbildung und 200 Stunden Praxis im ambulanten, stationären und teilstationären Bereich. Gar nicht so einfach - in so kurzer Zeit, so viel Neues zu lernen und zu trainieren.“Die Vermittlungserfolge können sich sehen lassen. Ein Viertel der Teilnehmerinnen hat es bereits geschafft zu Beginn des neuen Jahres eine Arbeitsstelle anzutreten. Bestens betreut wurden die Teilnehmerinnen von BFI-Kursleiterin Liane Baldauf und BFI Servicecenterassistentin Petra Karall.Als Prüferinnen standen Mag.a Elisabeth Pahr und DGKP Johanna Horvath BScN, MSc, sowie DGKP Liane Baldauf zur Verfügung.