"Das Singen macht eben Spaß"

06.02.2017, 15:27 Uhr

Raphael aus Lockenhaus ist 13, talentiert und mischt seit fünf Jahren bei den Wiener Sängerknaben mit.



Kostenlose Ausbildung

LOCKENHAUS (EP). Die Wiener Sängerknaben – eine Institution, die man auf der ganzen Welt kennt. Auch der fast 13-jährige Raphael ist einer von ihnen, er kam vor mittlerweile fünf Jahren zu den Sängerknaben."Die Tochter einer Freundin war damals dabei und weckte das Interesse von Raphael. Es gab eine Schnupperwoche und ein Vorsingen, wenn dann alles passt, dann geht es los", erzählt Papa Wolfgang Horvath. Für Raphael hieß das Umzug ins Internat nach Wien, Schule und Internat sind im Palais Augarten untergebracht. Dass die Freizeit nicht zu kurz kommt, ist auch dem künstlerischen Leiter Gerald Wirth wichtig: „Kinder müssen spielen." Die Schule verfügt über einen großen Sportplatz, Rasenplätze und einen eigenen Park, ein Hallenbad ist ebenfalls vorhanden. "Raphael fehlt es an nichts, aber natürlich war es für uns Eltern anfangs nicht leicht ihn gehen zu lassen." Ein straffer Plan begleitet die Kinder von Anfang an.Das Institut ist eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht und hat auch Kindergarten, Volksschule, Oberstufe, auch für Mädchen, wobei die Unterstufe nur für Knaben gilt. Das Schuljahr gliedert sich nicht in Semester, sondern per Sondergesetz für die Wiener Sängerknaben in Trimester: 1. Trimester September bis Weihnachten, 2. Trimester Weihnachten bis Ostern, 3. Trimester Ostern bis Ende Juni. Ein Trimester sind die Buben jeweils auf Tournee unterwegs. Raphael war den ganzen Herbst in Asien, darunter in China, Hongkong, Philippinen,Taiwan, Indonesien oder Singapur, und in Deutschland unterwegs. "Meinen elften Geburtstag hab ich damals in Japan gefeiert", erzählt Raphael. Der begabte Junge singt im Brucknerchor, daneben gibt es noch den Haydn-, Mozart- und Schubertchor.Die Proben dafür sind intensiv, pro Tag gibt es zwei Musikstunden, fünf Mal die Woche. Wenn die Buben auf Tournee sind, gibt es keinen Unterricht, dafür umso mehr, wenn sie in Wien sind. "Es ist zu schaffen, wir müssen eben schneller lernen", meint Raphael. Singen mache ihm einfach Spaß. Genauso wie Reisen, andere Kulturen kennen lernen und Freunde aus der ganzen Welt zu haben - das ist es, was sein Leben bei den Sängerknaben ausmacht. "Ich bin stolz darauf, einer von ihnen zu sein." Für alle Nachwuchstalente gibt es im Februar während der Semesterferien die Möglichkeit „Mittendrin!“ zu sein, denn der berühmteste Knabenchor der Welt öffnet seine Tore und lädt alle jungen Gesangstalente österreichweit zu einer Schnupperwoche ein. Für das Burgenland finden diese vom 13. bis 18. Feber statt, Infos & Anmeldungen für die „Mittendrin!“-Schnupperwoche unter office@wsk.at oder T: +43 (0)1 216 39 420 Die Ausbildung bei den Sängerknaben kann sich jeder leisten, die Chorknaben haben alle ein Stipendium.