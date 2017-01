Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Oberpullendorf ist 2016 leicht zurückgegangen.

22.01.2017, 20:19 Uhr

Offene Stellen

Besonders erfreulich im Bezirk Oberpullendorf sind der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen (bis 24 Jahren) mit fast 15 % und der Umstand, dass die Zahl der älteren Arbeitslosen kaum weiter gestiegen ist.Weiterhin angespannt hingegen bleibt die Lage für ausländischen Arbeitskräften (Plus von über 14 %) und für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Plus von über 18 %).Deutlich erhöht hat sich der durchschnittliche Bestand an offenen Stellen (um 54% auf insgesamt 83).

Schwerpunkte

Jutta Mohl, Geschäftsstellenleiterin des AMS Oberpullendorf, zu Neuigkeiten in der Regionalen Geschäftsstelle: "Bei Arbeitsuchenden setzen wir weiterhin auf die „Strategie der raschen Intervention“. Ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit betreuen wir unsere Kunden und Kundinnen aktiv. Damit verhindern wir in vielen Fällen die dauerhafte Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt. Wir wissen, dass sich Arbeitslosigkeit verfestigen kann, wenn sie länger andauert. Deshalb bieten wir unseren Kunden und Kundinnen individuell auf sie abgestimmte Dienstleistungen und Förderprodukte."Zusätzlich werden Schwerpunkte in der Arbeitsmarktförderung bei Älteren, Jugendlichen, Frauen, Personen mit Migrationshintergrund und Asylberechtigten, sowie bei der arbeitsplatznahen Qualifizierung gesetzt. "Im Service für Unternehmen werden wir weiterhin alle Energien einsetzen, um den Einschaltgrad zu erhöhen. In Oberpullendorf konnten wir im letzten Jahr den Einschaltgrad von knapp 30 % auf fast 40 % steigern. Mit unserem attraktiven Portfolio wollen wir mittelburgenländische Betriebe davon überzeugen, dass sich die Kooperation mit uns auszahlt.