Eislaufen in der Ruster Bucht

05.02.2017, 10:12 Uhr

Eislaufvergnügen am größten Natureislaufplatz Mitteleuropas

Der Neusiedler See – an sich eine bekannte und beliebte Sommerdestination – hat auch im Winter seinen Reiz. Durch die tiefen Temperaturen der letzten Tage verwandelte sich der See zu einer riesigen Eislandschaft und bot somit den SchülerInnen ausreichend Platz, um ungestört ihre Bahnen ziehen zu können. Was gibt es Schöneres, als am Ende einer anstrengenden Schulwoche die Schlittschuhe zu schnüren, über das Eis zu kurven und die reizvolle Winterlandschaft zu genießen?