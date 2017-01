"Für Roman war es das wert!"

30.01.2017, 14:36 Uhr

Johann Degendorfer und Robert Bayer organisierten für verstorbenen Freund eine "Spenden Extrem Tour".

WEPPERSDORF. Ganz Weppersdorf trauert dieser Tage um Roman Stifter. Der 36-jährige, siebenfache Familienvater ist plötzlich und unerwartet verstorben, hinterlässt eine Lebensgefährtin, mit der er vier Kinder hat.Nicht nur für seine Familie ist es ein unfassbarer Schicksalsschlag, auch seine Feuerwehrkameraden sind zutiefst betroffen. Denn Roman Stifter war engagierter Feuerwehrmann und in vielen Vereinen in der Gemeinde tätig. "OLM Roman Stifter trat 1992 in die Jugendfeuerwehr Weppersdorf ein, 1997 trat er in den Aktivstand unserer Feuerwehr über. Er absolvierte das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze sowie die technische Leistungsprüfung in Bronze und wurde 2012 für seine Einsatzbereitschaft und sein Engagement mit dem Verdienstzeichen des Bgld. LFV in Bronze ausgezeichnet", so die FF Weppersdorf mit Feuerwehrkommandant Klaus Kallinger an der Spitze.

Große Lücke

"Die Feuerwehr war neben seiner Familie sein Ein und Alles, egal wenn man etwas gebraucht hat, Roman war immer zur Stelle. Es war für ihn eine Selbstverständlichkeit, sich immer dann einzubringen, wenn seine Hilfsbereitschaft, seine Einsatzfreude und sein Wissen gefragt waren. Roman hinterlässt in der ganzen Ortschaft eine riesengroße Lücke", so sein FW-Kamerad und Freund Johann Degendorfer. Er ist fassungslos über diesen Schicksalsschlag und will gemeinsam mit Robert Bayer der Familie von Roman Stifter rasch und unbürokratisch helfen. Die beiden nahmen an der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour 2017 teil und machten mit Unterstützung der Kinderfreunde Weppersdorf für Romans Familie eine Spenden Extrem Tour daraus.Für jeden von uns gegangenen Kilometer bitten wir um eine Spende von 50 Cent oder was jeder geben kann oder geben will. Der gesamte Erlös kommt der Familie zugute." Für die beiden war es zusätzliche Motivation, die 120 Kilometer rund um den See zu schaffen.Leider hat es aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt. "Wir wollten es für Roman eigentlich bis auf die weiße Couch schaffen, doch leider mussten wir verletzungsbedingt vorzeitig aufgeben. Robert hatte sich sein Knie lädiert und mir machte die linke Leiste einen Strich durch die Rechnung. Man muss auf seinen Körper hören, auch wenn das Hirn sagt, es geht noch", bedauert Degendorfer den Ausgang des Marsches. Insgesamt schafften die beiden 68, 8 Kilometer. "Es ist nicht annähernd das, was wir wollten, unser Ego ist schwer angekratzt." Die Spendenaktion laufe nichtsdestotrotz gut, viele Menschen haben bereits gespendet. "Es sind bereits weit über tausend Euro auf das Konto eingegangen, bis Ende Feber läuft die Spendenaktion noch."Jeder, der helfen will, kann auf folgendes Konto seine Unterstützung einbringen.Konto: Johann Degendorfer 24.Ext.Bgld.f.KFWeppIBAN: AT88 3306 5000 0031 6281BIC: RLBBAT2E065 Kennwort "Spezi"