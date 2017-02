Generalversammlung des Mittelburgenländischen Briefmarkensammlervereines

03.02.2017, 22:45 Uhr

Obmann Johann Eidler zog eine beeindruckende Bilanz über die zahlreichen Aktivitäten des Vereines im abgelaufenen Jahr, deren Höhepunkt der Philatelie- und Großtauschtag im April war. Daneben trafen sich die „Freunde der gezähnten Kunstwerke“ monatlich zu ihren Klubabenden, organisierten auch in Draßmarkt vier Tauschtage und luden dort zum Adventstand ein.

Den Briefmarkenfreunden ist es ein großes Anliegen, personalisierte „Gemeindemarken“ der Orte des Mittelburgenlandes zu veröffentlichen. So gibt es etwa schon Marken von Deutschkreutz, Oberpullendorf, Draßmarkt, Großwarasdorf und Horitschon. Heuer ist die Gemeinde Lackendorf an der Reihe. Aus der Serie "Schätze in unserer Region" veröffentlicht der Verein heuer die Marke "Wallfahrtskapelle Maria Bründl in Dörfl". Für 2018 ist eine Marke in Zusammenarbeit mit dem "Lisztverein Raiding", der im kommenden Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert, geplant. Dazu findet in den kommenden Monaten ein Wettbewerb unter den Schülern des Gymnasiums Oberpullendorf statt.Kommerzialrat Gerhard Geldner, die gute Seele des Vereines“ lobte die vielfältigen Vereinsaktivitäten und die gute Kameradschaft unter den Klubmitgliedern. Zukünftig wollen sich die Philatelisten verstärkt dem Nachwuchs widmen und diese für das Hobby "Briefmarkensammeln" gewinnen.Am 29. April findet im Oberpullendorfer Rathaus wiederum der alljährliche Philatelie- und Großtauschtag für Briefmarken, Münzen, Ansichtskarten und Ganzsachen statt. Aber schon in Kürze, am 19. Feber, lädt der Mittelburgenländische Briefmarkensammlerverein zu einem Tauschtag nach Draßmarkt ins Gasthaus Köllerer.