Gymnasiasten zeigen soziales Engagement

09.01.2017, 16:34 Uhr

Im Rahmen einer Adventfeier im Haus Lisa in Deutschkreutz und eines geselligen Nachmittags im pro-mente-Haus in Lackenbach überbrachten die Schüler für alle Bewohner Weihnachtssterne sowie Papierrollen mit persönlichen Weihnachtswünschen. Sie trugen besinnliche Geschichten und Gedichte vor und führten generationsübergreifende Gespräche.„Im Namen der Schüler darf ich mich sehr herzlich bei den jeweiligen Leitungen der Betreuungseinrichtungen bedanken, die damit einzigartige Erlebnisse und zwischenmenschliche Begegnungen mit hoher Wertschätzung und Respekt ermöglicht haben. Besonders für die Schülerinnen und Schüler waren die Nachmittage für die Förderung ihrer sozialen Kompetenz sehr gewinnbringend“, so Gymnasiallehrer Dr. Markus Neuhold.