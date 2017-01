Johannes Igler ist neuer Bürgermeister von Neckenmarkt

02.01.2017, 16:40 Uhr

Der 43-jährige Johannes Igler ist beruflich als Weinbauer tätig. Im Gemeinderat sitzt er seit 2012. Er werde den Neckenmarkter-Weg fortsetzen, auch den Weg der Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, betonte Igler nach der Wahl zum Bürgermeister.

Zusammenarbeit

„Ich gratuliere Johannes Igler zur Wahl zum Bürgermeister, DI Johann Eichberger zum 2. Vizebürgermeister und allen, die eine neue Funktion ausüben werden. Ich bin davon überzeugt, dass die gute Arbeit für die Menschen in Neckenmarkt und Haschendorf fortgesetzt wird. Es ist nicht selbstverständlich, die Funktion eines Bürgermeisters oder Gemeinderats auszuüben. Es bedeutet sehr viel, sich für die Menschen und den unmittelbaren Lebensraum einzusetzen. Dafür bedanke ich mich als Bezirksparteiobmann der ÖVP-Mittelburgenland sehr herzlich. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit und wünsche für die neuen Herausforderungen alles Gute und viel Erfolg“, so Bezirksparteiobmann Niki Berlakovich.Berlakovich bedankte sich bei Hans Iby für sein langjähriges Engagement in Neckenmarkt und Haschendorf über die Gemeindegrenzen hinweg. "Hans Iby hat seine Arbeit mit großem Einsatz und viel Engagement ausgeübt. Es war immer zu spüren, dass ihm seine Arbeit als Bürgermeister sehr viel bedeutet. Ich wünsche Hans für seinen weiteren Lebensweg alles Gute“, so Berlakovich abschließend.Zum 2. Vizebürgermeister wurde Dipl.-Ing. Johann Eichberger gewählt, Gemeindekassier ist nun Franz Bendl. Den Gemeinderat verstärkt ab sofort Rainer Lang, der neue ÖVP-Gemeindeparteiobmann heißt Walter Szauer.