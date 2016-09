Jugend wählt ihre Vertretung

29.09.2016, 15:39 Uhr

Jugendvertrauensrat für Lehrlinge in der Sonnentherme Lutzmannsburg

LUTZMANSNBURB. „Es ist wichtig, dass junge ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb einen eigenen Ansprechpartner haben. Junge KollegInnen verstehen die Probleme von Lehrlingen besser als ältere KollegInnen, daher ist die Wahl des Jugendvertrauensrates ein ganz wichtiger Schritt", erklärt ÖGJ-Landessekretär Kevin Sifkovits.Bei der Jugendvertrauensratswahl in der Sonnentherme Lutzmannsburg wurde Natalie Nussbaumer zur Jugendvertrauensrätin gewählt.Der touristische Leitbetrieb des Mittelburgenlandes bildet derzeit 13 junge Menschen als Elektrotechniker, Bürokaufmann und in Tourismusberufen aus.