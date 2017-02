Musik macht Schule ...

06.02.2017, 09:21 Uhr

Das Musikprojekt "Once upon a Melody" war voller Erfolg

BEZIRK OBERPULLENDORF (mb). Eine Vision, 240 Schüler, ein Orchester und 11 Lieder - das war das schul- und fächerübergreifende Projekt "Once upon a Melody", welches von Dirigent Anton Gabmayer ein Semester lang mit den Schülern der Neuen Mittelschule und dem Gymnasium Oberpullendorf einstudiert wurde. Am Freitag wurde das klangvolle Ergebnis in der Sporthalle Kurz den Eltern und allen Musikfreudigen präsentiert. "Musik zu machen bringt ein postives Erlebnis, die Kinder sind gefordert und die Herausforderung, am Ende mit einem Orchester auf der Bühne zu stehen um sich und das Gelernte zu präsentieren, steigert den Lern- und Erfahrungswert enorm", fasst Dirigent Anton Gabmayer die positiven Aspekte seiner Arbeit mit den Schülern zusammen. Ein Semester lang probten, übten und erfreuten sich die Schüler an der Musik, die es für den großen Auftritt einzustudieren galt.

Wertvolle Kompetenzen vermittelt

Toller Auftritt

Wie und warum das Projekt Schul- und Fächerübergreifend war, schildert Reinhardt Magedler, Direktor der NMS OP wie folgt: "Die Kinder haben nicht nur gemeinsam musiziert, es wurde die Bühnendekoration gebastelt und auch die Liedertexte philosophisch aufgearbeitet." Aber damit nicht genug. Als besonderen Benefit sieht Mag.a Helga FABSITS, Direktorin des Gymnasium Oberpullendorf, den persönlichen Wert, den die Kinder erfahren konnten: "Es gibt Kompetenzen, die die Kinder in der Schule nicht erwerben können - auf der Bühne zu stehen und sich zu präsentieren, ist eine davon. Sie werden dadurch so viel selbstbewusster und stärker." Kultur-Landesrat Bieler lobte die Initiative von Dirigent Gabmayer und die Zusammenarbeit zwischen den Schulen.Musik begeistert, berührt und verbindet - das konnten die fast 500 Anwesenden in der Sporthalle Kurz am eigenen Leib erfühlen. Es war ein tolles Erlebnis, den Kindern voll Freude beim Singen zuzuhören, sie beim Geschichten-erzählen zu beobachten und ihre strahlenden Gesichter zu erleben.