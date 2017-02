Neutal hat 16.937 Gäste mehr

06.02.2017, 15:29 Uhr

Mit über drei Millionen Nächtigungen im Burgenland war 2016 im Tourismus ein Rekordjahr.

Viele Stammgäste

BEZIRK (EP). Ordentlich zugelegt hat auch der Bezirk Oberpullendorf, mit über 309.126 Übernachtungen ist dies gegenüber 2015 ein Plus von 4,5 Prozent.Besonders die Gemeinde Neutal erlebt einen touristischen Aufschwung: Denn hier gibt es mit 17.597 Übernachtungen ein sattes Plus, denn 2015 übernachteten nur 660 Gäste in Neutal. Bürgermeister Erich Trummer ist sehr stolz auf diese Entwicklung. "Ich freue mich, dass sich Neutal mit unserer Tourismusstrategie sehr schnell zu einem beliebten Urlaubsort entwickelt hat. Die rasante Nächtigungssteigerung basiert auf einem touristischen Gesamtkonzept, bei dem natürlich das Jufa Landerlebnisresort eine zentrale Stellung einnimmt und die Frühstückspension Ingrid gerne gebucht wird." Die rund 17.500 Jufa-Nächtigungen im Jahr 2016 und eine Weiterempfehlungsrate von 98 % auf den wichtigsten Hotelbewertungsplattformen würden zeigen, dass sich bereits viele Gäste als Stammgäste etabliert haben, die auch in Zukunft wiederkommen wollen. "Von dieser touristischen Wertschöpfung profitieren viele weitere Betriebe und Vereine in Neutal und in der ganzen Region. Gemeinsam mit den Jufa-Verantwortlichen wollen wir dieses Angebot sowie auch die Gästeankünfte noch weiter ausbauen und einen Beitrag zum touristischen Aufstieg des Mittelburgenlandes leisten", so Trummer.Nach wie vor Tourismusgemeinde Nummer 1 ist Lutzmannsburg-Frankenau, die dank der Sonnentherme stolze 244.451 Nächtigungen zu verzeichnen hat. Bürgermeister Christian Rohrer ist als Interimsobmann des Tourismusverbandes Blaufränkisch zur Zeit mit der Umstrukturierung des Verbandes beschäftigt, freut sich aber über den weiteren Aufwärtstrend: "Die Sonnentherme ist unser Leitbetrieb, ich freue mich, dass es weiter Zuwächse gibt. Die Gäste schätzen eben unser umfangreiches Angebot, welches auch die Gastronomie und Pensionen im Ort einschließt." Auch Horitschon konnte 2016 mehr Gäste willkommen heißen. Bürgermeister Peter Heger freut sich über diese Entwicklung: "Wir unterstützen seitens der Gemeinde touristische und sportliche Aktionen wie Weinveranstaltungen oder die Burgenland-Radtage, die wieder bei uns Halt machen. Sanfter Tourismus wird dadurch forciert, wir sind damit auf einem guten Weg."

Wichtiges Projekt

Deutschkreutz verzeichnet ebenfalls Zuwächse. "Zum einen haben wir zusätzlich den Verein Blaufränkisch pur gegründet, wo sich fünf Gemeinden unabhängig von Land und Politik zusammengetan haben, zum anderen leisten alle Verantwortlichen in der Gemeinde gute Arbeit", so Bürgermeister Manfred Kölly. Das Plus an Übernachtungen führt Oberpullendorfs Bürgermeister Rudolf Geißler auf die Eröffnung des Hotels "Schlof Guat" zurück. "Der Erfolg gibt uns Recht: Es war richtig, dieses wichtige Projekt seitens der Gemeinde zu fördern. Natürlich tragen auch die Österreichischen Tennis-Meisterschaften oder diverse internationale Tanzmeisterschaften dazu bei, dass der Tourismus bei uns floriert." Ein sattes Plus von 12,4 Prozent verzeichnet auch die Großgemeinde Lockenhaus, Neckenmarkt kann sich über eine Steigerung von 25,5 Prozent bei den Nächtigungen freuen. "Die Gemeinde hat stets in die touristische Infrastruktur investiert, Radwege wurden ausgebaut, Wanderwege, wie der Weinsteinweg, wurden geschaffen. Außerdem haben Beherbergungsbetriebe, wie der Gasthof Zur Traube, investiert, andere haben modernisiert oder sich angepasst." Auch Markt St. Martin konnte sich über 27,5 Prozent mehr Gäste freuen. "Ich führe das auf unseren Campingplatz zurück, der 2016 wirklich gut besucht war. Außerdem haben wir mit dem Gasthaus Muschitz und der Frühstückspension "Gmua Haus" zwei moderne Betriebe, die gut besucht und gebucht werden."