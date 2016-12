Punschen für den guten Zweck

20.12.2016, 19:05 Uhr

Punschstand Mother of Peace Afrika & Österreichische Krebshilfe Burgenland

NIKITSCH. Das Authaus Varga lud zum bereits traditionellen Punsch trinken zugunsten Mother of Peace/ Afrikahilfe und der Österreichischen Krebshilfe/ Burgenland ein. Dank zahlreicher Spenden konnte wieder ein Betrag in der Höhe von insgesamt 1.800 Euro gesammelt. Dieses Jahr wird der Erlös geteilt und das langjährige Projekt "Mother of Peace" in Afrika und die Österreichische Krebshilfe Burgenland mit jeweils 900 Euro unterstützt."In den letzten Jahren sind drei unserer Mother of Peache Freunde an schwerer Krankheit verstorben. Da zwei von ihnen - Projektorganisator von "Mother of Peace" Paul Fennes

und unser Unterstützer Erwin Stubits - leider an Krebs erkrankt sind, haben wir uns heuer entschlossen auch die Österreichische Krebshilfe im Burgenland mit einem Spendenanteil zu unterstützen", so Familie Varga.