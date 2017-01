Reiseshow "Die schönsten Urlaubsziele" in Oberpetersdorf

14.01.2017, 09:52 Uhr

Obmann Ök.Rat. Anton Binder begrüßte die zahlreichen Gäste und den Präsentator Wolfgang Lojer. Dieser führte mit Witz und Humor durch das interessante Programm, das die Herzen der Reisefreudigen höher schlagen ließ, war doch für jeden was dabei. Rumänien - mit seiner landschaftlichen Schönheit, seiner einzigartigen Architektur, der lebendigen Tradition, etwa um "Graf Dracula" und der gästefreundlichen Einwohner sowie der luxuriösen Fahrt auf der MS "Nestroy" durch das Donaudelta bis zum Stromkilometer null und bis nach Moldawien.Die Aktivreise nach Usbekistan ist eine Begegnung mit atemberaubenden Sehenswürdigkeiten und weltberühmten Attraktionen. Das riesige Land in der "goldenen Mitte" Asiens ist touristischen noch ein Geheimtipp, Städte wie Taschkent, Buchara oder Samarkand erinnern an den Zauber von "1001 Nacht". Erinnerungen an Alexander den Großen, an Dschingis Khan oder Marco Polo werden hier ebenso wach, wie das morgenländische Flair orientalischer Märkte. Usbekistan ist ein fortschrittliches Land mit einer jahrtausendealten Vergangenheit. Diese Faszination, gepaart mit der liebenswerten Herzlichkeit der Menschen machen die Fernreise 2017 zu einem einmaligen Erlebnis.Sechsmal bietet Raiffeisen Reisen eine Städtereise nach Kopenhagen, die aufstrebende Metropole Dänemarks an. Diese zählt zu den schönsten Städten Europas, unzählige Sehenswürdigkeiten warten auf die Gäste.Die zahlreichen Gäste waren beeindruckt von der stimmungsvollen Multimediaschau und holten sich Appetit auf die schönste Zeit des Jahres – die Urlaubszeit. Zum Abschluss gab es noch ein kleines Tombola mit schönen Preisen, wo Manfred Steiner den Hauptpreis – einen Reisegutschein in namhafter Höhe gewann. Kurzum: eine äußerst gelungene Veranstaltung mit vielen Gästen aus nah und fern, eine tolle Präsentation von drei Reisen, wo es noch einige freie Plätze gibt, obwohl die Buchung ausgezeichnet läuft.