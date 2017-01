Spendenübergabe an "Mother of Peace" und die Krebshilfe

19.01.2017, 11:03 Uhr

"In den letzten Jahren sind drei unserer MOP Freunde an schwerer Krankheit verstorben. Da zwei von ihnen - Projektorganisator von "Mother of Peace" Paul Fennes und unser Unterstützer des Projekt MOP Erwin Stubits - leider an Krebs erkrankt sind, haben wir uns heuer entschlossen auch die Österreichische Krebshilfe im Burgenland mit einem Spendenanteil zu unterstützen", so Familie Varga.