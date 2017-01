16.01.2017, 11:41 Uhr

Suchtmittelhändler von Polizei ausgeforscht

Umfangreiche Ermittlungen der burgenländischen Suchtgiftfahnder führten zum Erfolg! Bei mehreren Hausdurchsuchungen konnten Suchtgifte sichergestellt werden. Im Zuge von Ermittlungen gegen Suchtmittelkonsumenten in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf konnten als deren Suchtmittellieferant ein 21 jähriger nigerianischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Horitschon ausgeforscht werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Nigerianers an.

Der Mann ist verdächtig, im Zeitraum Juli 2015 bis September 2016 360 Gramm Cannabiskraut gewerbsmäßig verkauft zu haben. Bei der am 13. Januar 2017 stattgefundenen Hausdurchsuchung konnten Bargeld und Beweismittel hinsichtlich Suchtgifthandels sichergestellt werden. Bei diesen Amtshandlungen kamen auch speziell ausgebildete Diensthunde der burgenländischen Diensthundestaffel zum Einsatz.

