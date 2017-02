Urlaubstag mit Mehrwert

16.02.2017, 14:05 Uhr

Mit dem Hof Sonnenweide hat sich Elisabeth Nussbaumer einen Lebenstraum erfüllt.

WEPPERSDORF (EP). Ein echtes Paradies für Tierfreunde ist Hof Sonnenweide, der sich idyllisch in die sanft hügelige Landschaft des Mittelburgenlandes einfügt.Seit 2012 betreibt Elisabeth Nussbaumer mit Hilfe ihres Mannes Andreas den Hof, auf dem sämtliche Bauernhoftiere glücklich, artgerecht und friedlich zusammenleben.KarrierefrauElisabeth Nussbaumer war einmal das, was man eine Karrierefrau nennt, Langsamkeit war ihre Sache nicht. Das änderte sich an ihrem 35. Geburtstag, da kaufte sich die studierte Betriebswirtin ihr eigenes Pferd. "Damit hat meine Tierliebe angefangen und der Plan, einen eigenen Bauernhof zu besitzen, reifte." Fünf Jahre suchte man nach einem geeigneten Objekt, in Weppersdorf wurden die Nussbaumers fündig. Inzwischen leben etwa 100 Tiere auf dem riesigen Areal: vom Mangalitzaschwein, Zwergschaf, Pferd, Esel oder Truthahn bis hin zum Seidenhuhn oder Ziege – sie alle leben ein selbstbestimmtes Leben auf Hof Sonnenweide."Bei uns kann man die wunderbare Welt der Tiere entdecken, die auf Hof Sonnenweide friedlich zusammenleben. Und die Harmonie zwischen Menschen, Tieren und der Natur spüren, Ruhe und Kraft tanken und sich ein kleines Stück vom Paradies mit nach Hause nehmen." Die Tiere stehen bei allen Angeboten auf Hof Sonnenweide im Mittelpunkt."Zum einen sind wir Ausflugsziel für soziale Organisationen, zum anderen bieten wir Eselspaziergänge an. Außerdem gibt es jeden 2. Sonntag im Monat Familienführungen mit Anmeldung." Den Schwerpunkt ihrer Arbeit hat Elisabeth Nussbaumer allerdings auf Coaching und Workshops gelegt, sie ist Expertin fürs Aussteigen. "Ich zeige meinen Klienten ganz einfache Methoden, die sie anwenden können, um ihr Leben einfacher und bunter zu gestalten. Dabei sind der Hof, die Tiere und die umgebende Natur die Bühne für die wichtigsten Veränderungsschritte der Workshopteilnehmer."

Aussteiger



Exzellente Vorbilder

Ihr Workshopkonzept sei einzigartig. "Viele Menschen gestalten ihr Leben so, wie es die anderen von ihnen erwarten, angepasst und fremdgesteuert. Das Gefühl können sowohl Karrieremenschen als auch jene haben, die schon ewig im selben Job sind, oder mit den Kindern zu Hause waren. Genau solche Menschen, die beschlossen haben, etwas zu ändern und auszusteigen, sind bei mir richtig."Elisabeth Nussbaumer spricht aus Erfahrung: "Ich selbst habe mein berufliches und damit auch mein ganz privates Leben mindestens zehn Mal radikal verändert und es war immer ein einzigartiges Gefühl. Auch wenn viele Dinge nicht geklappt haben, was übrig bleibt, ist die Erfahrung, das tolle Gefühl selbst verantwortlich und unabhängig zu sein."Sie habe im Zuge ihrer Entwicklung viele Methoden kennen gelernt und ausprobiert. "Überzeugt hat mich schlussendlich die St. Galler Coaching Methode. Der Ansatz ist werte- und lösungsorientiert, einfach und doch effizient. In zwei bis drei Intensivtagen oder fünf wöchentlichen Sitzungen schaut man gemeinsam an, worum es wirklich geht.Was blockiert, was unterstützt, wo liegt das Potenzial, was hindert einem noch an einem selbstbestimmten Leben", erklärt die Coaching-Expertin. Die Tiere auf Hof Sonnenweide seien exzellente Vorbilder für einen gelungenen Lebensentwurf. "Der Umgang mit Tieren gibt einem die Kraft, um zu reflektieren und zeigt Blockaden und Entwicklungen auf." Hof Sonnenweide ist behindertengerecht, das macht den Hof auch zum Ausflugsziel für soziale Organisationen."Wir haben ja den Regionalitätspreis der Bezirksblätter für Soziales & Gesundheit bekommen. Dieser Preis hat mich darin bestärkt, mich in dieser Richtung weiterzuentwickeln." Elisabeth Nussbaumer gewinnt durch ihre Arbeit Energie. "Da sollte jeder hin - das wäre mein Traum."