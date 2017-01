19.01.2017, 15:35 Uhr

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Unterpetersdorf – Verdächtiger wurde ausgeforscht!

UNTERPETERSDORF. Zu den Presseaussendungen vom 20. und 21.11.2016 ergeht nachträglich die Information, dass die Beamten der Polizeiinspektion Horitschon nach umfangreichen Erhebungen jenen Lenker, der den Unfall verursacht und sich dann von der Unfallstelle entfernt hat, ausgeforscht haben. Er handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf.

Opfer war nicht ansprechbar Wie berichtet wurde am 20. November 2016 gegen 04:00 Uhr ein 29-jähriger Mann in Unterpetersdorf, Bezirk Oberpullendorf, auf der Straße liegend mit schweren Verletzungen aufgefunden. Das Opfer war nicht ansprechbar, wurde in das Krankenhaus Oberpullendorf eingeliefert, verbrachte einige Tage auf der Intensivstation, konnte – und kann dies auch bis zur Gegenwart nicht – keine Angaben machen, wie er an den Ort der Auffindung kam bzw. woher die Verletzungen herrühren.

Die Beamten vermuteten sofort einen Verkehrsunfall und führten die Erhebungen in diese Richtung. Ein zugezogener Sachverständiger bestätigte diese Annahme.

Fahrt fortgesetzt Nach Überprüfung mehrerer PKW aus der Umgebung stießen die Polizisten auf das Fahrzeug eines 25-jährigen Mannes. Die Erhebungen ergaben nun folgenden Sachverhalt: Der Lenker fuhr mit dem besagten PKW an der Unfallstelle vorbei und verspürte einen „Rumpler“, war aber der Meinung, dass er einen Hasen erwischt hätte. Deshalb setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Da sich der Lenker bei der Befragung an keine Kollision mit einer Person erinnern konnte und bei seinen Aussagen blieb, musste der PKW vorläufig sichergestellt und auf Spuren untersucht werden. Die kriminaltechnische Auswertung der auf dem Unterboden des Fahrzeuges haftenden Faserspuren ergab, dass diese von der Kleidung des Opfers herrührten.

