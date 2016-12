Wein und Kunst für den guten Zweck

09.12.2016, 18:49 Uhr

"Im Jahr 2015 feierte unser Etikett mit den 4 Quadraten sein 25-jähriges Jubiläum und wir nutzten den Anlass um mehrere für uns sehr wichtige Dinge miteinander zu verbinden", so Horst Gager. Mit Thomas Selinger fand wurde ein toller Künstler und Freund aus dem Salzkammergut mit ins Boot geholt. Wir fragten ihn was einen guten WEin ausmacht, seine Antwort waren vier Bilder, welche als Etikett auf vier Flaschen Quattro verewigt und in einer Box vereint wurden.

Hommage an die Kunst



10.000 Euro

Während der Planung dieser Box wuchs jedoch ein immer stärker werdender Gedanke und wir wollten die Box einem guten Zweck widmen. Die mit der Box verbundene Botschaft ist nicht nur eine Hommage an die Kunst des guten Weines – sie ist auch überaus passend für die aktuelle Entwicklung in unserer Gesellschaft.Liebe-Geduld-Frieden-Teilen sind vier Tugenden, welche nicht nur beim Wein machen sondern auch in unserem sozialen Umfeld für uns sehr wichtig sind und genau diese Botschaft versuchen wir mit dieser Box an die Menschen weiterzugeben.Der mit der Box verbundene gute Zweck war von Anfang an ein tragendes Element. Die Make-A-Wish Foundation Österreich erfüllt schwerkranken Kindern ihre Herzenswünsche. "Wir freuen uns darüber, dass wir kürzlich einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an die Stiftung überreichen durften. Es sind zwar noch nicht alle Boxen verkauft, doch ist die Weihnachtszeit auch für schwerkranke Kinder eine ganz besondere Zeit im Jahr und Make-A-Wish wird mithilfe dieser Spende ein paar Kindern die Möglichkeit geben, ihre schwere Krankheit für einen Augenblick zu vergessen."