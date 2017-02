Weinkultur & Genuss: Tag der Winzerin wurde im Vinatrium abgehalten

13.02.2017, 15:42 Uhr

Thema Wein

Der Tag der Winzerin wurde von der ARGE Bäuerinnen ins Leben gerufen und wird in Zusammenarbeit mit dem LFI umgesetzt. "Mit dieser Veranstaltung wird den Weinbäuerinnen und speziell am Thema Wein interessierten Frauen eine individuelle Bildungsveranstaltung geboten. Wir dürfen uns nicht scheuen, unsere Interessen weiterzugeben, wir sind eine Gemeinschaft und das ist gut so. Denn Weinbäuerin zu sein, ist auch heute noch eine echte Herausforderung", so Landesbäuerin Eva Rieschl in ihren Grußworten.Ök.-Rat Franz Stefan Hautzinger, Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer, konnte mit der Veranstaltung zufrieden sein, der Saal im Vinatrium war voll. "Für den Veranstalter gibt es nichts Schöneres, als wenn man einlädt und die Leute kommen auch. Das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Er sei stolz auf die Winzerinnen. "Viele bekannte Weinbaubetriebe werden von Frauen geleitet. Dieser Tag bietet allen die Möglichkeit, sich aktiv bei einem landesweiten Meinungsaustausch einzubinden, neue Trends zu betrachten und zu diskutieren."

Leistungen

Nach den Grußworten von Vizebürgermeister Robert Strobl und Bezirksbäuerin Silvia Toth kam Agrar-Landerätin Verena Dunst zu Wort. Sie lobte das Engagement und die Leistungen der Frauen in den bäuerlichen Betrieben, aber gerade in den landwirtschaftlichen Betrieben würden Arbeitsplätze liegen gelassen. "Wir brauchen Winzerinnen, wir brauchen Landwirtinnen. Ohne Frauen in den bäuerlichen Betrieben wäre vieles nicht möglich."