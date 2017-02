Großer Faschingsumzug

Oberpullendorf : Start: Ungargasse |

Organisiert von der Faschingsgilde „Die Krebsler“ findet nun schon zum 39. Mal am Faschingsdienstag, dem 28. Februar 2017, in Oberpullendorf der große Faschingsumzug statt.

Dazu wurden auch alle Vereine eingeladen. Der Umzug beginnt um 11.30 Uhr in der Ungargasse beim Gasthaus Schlögl-Dragschitz und führt über den Kreisverkehr und die Hauptstraße zum Hauptplatz, wo die große Schlussveranstaltung stattfindet. Dort gibt es für jeden Besitzer eines Abzeichens gratis Tee und Krapfen. Vor allem aber findet hier eine Verlosung statt, bei der die Gewinner Geschenkskörbe erhalten. Die teilnehmenden Gruppen erhalten als kleines Dankeschön fürs Mitmachen Konsumationsgutscheine, die anschließend in den Gastronomiebetrieben der Stadt Oberpullendorf eingelöst werden können.