Oberpullendorf : Sporthotel Kurz |

des TC Sport-Hotel-Kurz



Programm:

15:00 Uhr: Kinder-Faschingsturnier

17:30 Uhr: Sign In Rosenmontagsgschnas-Turnier

18:00 Uhr: Spielbeginn Gschnasturnier



Highlights:

- reichhaltiges Abendbuffet (gratis)

- große Tombola mit TOP-Preise

- Karaoke Show für beste Stimmung



Für alle Teilnehmer am Gschnasturnier gilt Verkleidungspflicht!



Anmeldung telefonisch unter 02612/43233 oder per E-Mail an ober@kurz.cc