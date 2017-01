Große Anliegen der Unterfrauenhaider Volkspartei für 2017: Straßenbeleuchtung, Dorfplatz und Kanal

13.01.2017, 10:33 Uhr

Weitere Vorhaben der Unterfrauenhaider Volkspartei für 2017 und die nächsten Jahre:• Kanalnetz: Entlastung und Sanierung• Steinfeldgasse: Fertigstellung der Parkflächen (Asphalt, Randsteine…)• Bürgerinformation verbessern: verstärkte Information mittels Gemeindezeitung, Newsletter per Mail und Whatsapp, Facebook sowie aktueller Gemeindehomepage• Betreutes Wohnen: alt werden in Unterfrauenhaid ermöglichen• Kinderbetreuung in den Ferien organisieren• Jugendtaxi• Einführung „Unterfauenhaider Gutschein“: ortsansässige Firmen unterstützen• Kommunikationszentrum in Zusammenarbeit mit der Pfarre weiter modernisieren• Winterdienst: Salzstreuung statt Streusplitt• Zebrastreifen bei Kirche wiederherstellen• WC-Leichenhalle: ein direkter Zugang vom Ortsfriedhof zum WC• Urnenhain: Herstellung einer Urnenwand oder Urnensäulen„Selbstverständlich werden wir uns auch weiterhin aktiv mit Ideen und Lösungsvorschlägen zu Gemeindeprojekten einbringen. Ich persönlich freue mich auf zahlreiche neue Herausforderungen im heurigen Jahr und wir werden uns weiterhin mit Nachdruck und dem notwendigen Elan für die Interessen der Unterfrauenhaiderinnen und Unterfrauenhaider einsetzen“, so Vbgm. Thomas Niklos abschließend.