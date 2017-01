ÖVP fordert Masterplan für Spital

09.01.2017, 14:55 Uhr

Die ÖVP-Mittelburgenland zog zum Jahresanfang einmal mehr Bilanz

OBERPULLENDORF (EP). Arbeitsplätze, Wirtschaft, Gesundheit, ein Sonderinvestitionsprogramm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen verbessern, Vereine gerettet, eine Reform der Mindestsicherung, Mitgliederbefragung, Bezirksparteitag mit Leitantrag, personelle Erneuerungen und die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2017 – diese Schwerpunkte wurden 2016 in einer Arbeitsklausur erarbeitet.

Masterplan



Mindestsicherung

NR Niki Berlakovich und LA Patrik Fazekas erläuterten in einer Pressekonferenz ihre Sicht der Dinge. Als ÖVP-Mittelburgenland gehe man neue Wege. Die Volkspartei Mittelburgenland startete unter allen ÖVP-Mitgliedern aus dem Bezirk eine Mitgliederbefragung. Diese Ideen sollen künftig in die Arbeit der ÖVP-Mittelburgenland miteinfließen. Fazekas und Berlakovich fordern einen Gesundheits-Masterplan für das Krankenhaus Oberpullendorf, es gebe einen Personalengpass."Seit einigen Monaten fehlen mehrere Ärzte im Krankenhaus. Aber auch die hausärztliche Versorgung kann bald nicht mehr aufrechterhalten werden. Die medizinische Versorgung im Bezirk ist dadurch gefährdet. Im Burgenland hört man nichts über Gegenstrategien zum Ärztemangel. Wir fordern von der Landesregierung einen Masterplan, wie die gesundheitliche Versorgung im Mittelburgenland aufrechterhalten bleibt“, so Berlakovich.Die ÖVP setzte sich auch für eine Deckelung der Mindestsicherung ein. "Mehr als 1.500 Euro netto Mindestsicherung im Monat, ohne dafür zu arbeiten, ist nicht gerecht. Eine Deckelung der Mindestsicherung ist längst überfällig. Außerdem soll es mehr Sach- statt Geldleistungen geben. Bis dahin darf es lediglich die Grundsicherung geben. Das muss auch rückwirkend gelten!“, so Patrik Fazekas.