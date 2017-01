Thomas Niklos ist ÖVP Spitzenkandidat für Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2017 gewählt

30.01.2017, 14:18 Uhr

„Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen in meine Person. Es freut mich, mit einer überwältigenden Mehrheit zum Spitzenkandidaten gewählt worden zu sein. Das ist für mich eine große Ehre und Auftrag zugleich. Ich freue mich sehr als Spitzenkandidat in die kommende Bürgermeister– und Gemeinderatswahl zu gehen. Mein klares Ziel ist es Bürgermeister zu werden und eine Mehrheit im Gemeinderat zu erlangen, um mich so bestmöglich für das Wohl der Unterfrauenhaiderinnen und Unterfrauenhaider einsetzen zu können“, so Bürgermeisterkandidat Thomas Niklos.

Erfahrungen

„Ich werde vor allem mit Freude zur Politik und dem entsprechenden Ehrgeiz die neue Herausforderung annehmen. Durch meinen Beruf als Regionalmanager der Volkspartei Burgenland und den gesammelten Erfahrungen in verschiedenen Funktionen sind mir die politischen Abläufe bestens vertraut. In meiner politischen Tätigkeit, als auch in diversen Vereinen, stand und steht immer ganz klar das Gemeinsame im Vordergrund. Vor allem der persönliche Kontakt ist mir sehr wichtig“, so Niklos.