"Wir sind ja keine Zwangsjacken-Partei!"

20.01.2017, 16:02 Uhr

In Weppersdorf tagte die Landes FPÖ, die Partei steckt sich große Ziele



FPÖ will sich für alle öffnen

WEPPERSORF (EP). Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Herbst werfen bereits ihre Schatten voraus. Die FPÖ hielt vor kurzem ihre Präsidiumsklausur im Gasthaus Fuchs ab, Schwerpunktthema war bereits die Wahl, die voraussichtlich im Oktober stattfindet.Die Freiheitlichen setzen auf eine neue Strategie, sie wollen offen für alle Bürger werden. "Der Fokus soll in Zukunft auf Personen liegen, egal ob sie der Partei angehören oder nicht. Es gibt die Möglichkeit als Parteifreie und FPÖ oder mit einer Namensliste zu kandidieren, wo wirklich jeder mitarbeiten kann. Wir wollen alle Wähler ansprechen, die FPÖ Burgenland öffnet sich, wie sie sich noch nie geöffnet hat. Wir sind ja keine Zwangsjackenpartei", erklärte Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesparteiobmann Johann Tschürz. Das die Ziele der Kandaten auf den Namenslisten mit den Zielen und Wertvorstellungen der FPÖ vereinbar sein müssen, verstehe sich von selbst, so Landesparteisekretär Christian Ries.Die Freiheitlichen stellen im Burgenland zur Zeit 80 Gemeinderäte, diese Zahl will man bei den Gemeinderatswahlen mindestens verdoppeln. FPÖ Bürgermeister gibt es zur Zeit keinen."Wir rechnen uns aber in ein paar Gemeinden durchaus Chancen aus, wir gibt bereits viele Gespräche mit poteniellen Kandidaten, ich kann aber noch keine konkreten Namen nennen ", so Tschürz.

Frauenpower

Qualtiät vor Quantiät ist das Motto der FPÖ, auch Frauen sollen in der FPÖ künftig eine größere Rolle spielen. "Unsere Leute werden in Zukunft besser geschult , außerdem wollen wir mehr Frauen als Kandidaten." Die Freiheitlichen holen sich für ihren Wahlkampf auch den dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer mit ins Boot. Ab Ende Feber wird gemeinsam durch das Land getourt, geplant sind 13 Termine in allen Bezirken.