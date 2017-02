01.02.2017, 07:00 Uhr

ASV Pöttsching startete mit neuem Trainer erfolgreich

PÖTTSCHING (O.Frank). Der (Testspiel)-Einstand von Neo-Coach Antal Varga vor elf Tagen glückte: 7:3-Sieg gegen den UFC Oslip. "Die Vorbereitung lief ganz gut an", so Obmann-Stv. Markus Matouschowsky, der zudem erklärt: "Die beiden Legionäre Robert Rumenjak & Marko Svagelj verpflichteten wir nicht weiter. Wir streben an, unsere jungen Spieler mehr zu fördern." Dennoch stellt die Klubführung die Verpflichtung eines zusätzlichen Angreifers in den Raum, damit die von der Klubführung angestrebte Rangverbesserung in der 2. Klasse Mitte gelingt. "Gespräche sind im Laufen", so Markus Matouschowsky. Mit 16 Punkten aus 14 Partien rangiert der bald 92-jährige Klub nur auf Rang 14.

