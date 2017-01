18.01.2017, 07:00 Uhr

"Bundesligist kein Gradmesser"

Bgld.-Liga: FC Deutschkreutz beim 1. Test chancenlos • Koch ist Neuzugang



DEUTSCHKREUTZ (OF). Der erste Probegalopp gegen den Bundesligisten SV Mattersburg verlief ohne Spannung – 0:12! „Wir haben davor nur einmal trainiert – und das noch ohne Ball“, erklärt FC Deutschkreutz-Obmann Ronald Nusshall. „Weil wir auch ein sehr gutes Verhältnis zum SV Mattersburg haben, wollten wir aufgrund vieler Ausfälle nicht absagen“, zeigte sich der Burgenlandligist sportlich sehr fair. Theodor Koch (33) verstärkt in der Hinrunde die Fennes-Elf. „Er ist ein Führungsspieler und Theodor soll uns mit seiner Qualität Stabilität geben“, zeigt sich Nusshall vom ersten Neuzugang begeistert. Das Engagement von Zoltan Nagy aus Sarvar zerschlug sich wieder, da der Verteidiger einen Muskelfaserriss erlitt und mehrere Wochen ausfällt. „Obwohl wir uns schon einig waren, doch beide Seiten haben gesehen, dass es dann keinen Sinn macht“, so der FCD-Obmann, der erneut betont, „den jungen, einheimischen Weg“ gehen zu wollen. Vor allem Daniel Fuchs und Michael Dorner sollen verstärkt in die Kampfmannschaft eingebunden werden. „Ob sich am Personalsektor bei uns noch etwas tut, werden die nächsten Trainingseinheiten zeigen“, so Nusshall. Vielleicht stößt nach dem Markic-Abgang noch ein Mittelfeldspieler oder Stürmer zum Tabellen-13.

Gefällt mir