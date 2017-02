„Das macht mich sehr stolz!“

15.02.2017, 07:00 Uhr

DEUTSCHKREUTZ (O.Frank). Zumindest viermal Training pro Woche, dazu ein Spiel – die Saisonvorbereitung läuft für FC Deutschkreutz-Kicker Florian Szaffich „nach Plan“, wie er erklärt. Und bringt ihm auch eine neue Aufgabe: Da sich Martin Weszeli zukünftig noch mehr auf die eigene Leistung konzentrieren will, übernimmt Florian Szaffich in der Burgenlandliga-Rückrunde die Kapitänsschleife. Was der Unterpullendorfer über seine neue Rolle sagt, welchen Schwerpunkt er setzen will und was für den Tabellen-13. in der Burgenlandliga-Frühjahrssaison möglich ist:„Die Aufgabe als neuer Mannschaftskapitän macht mich sehr stolz“, unterstreicht der Unterpullendorfer. Eine mannschaftsinterne Abstimmung gab es nicht: „Trainer Roman Fennes fragte mich und ich zögerte nicht lange“, erzählt der 23-Jährige, der seit drei Jahren beim erstmals 1924 genannten Klub unter Vertrag steht. Und das noch länger plant: „Natürlich würde ich gerne die Kapitänsschleife über mehrere Saisonen tragen.“ Was vermutlich auch den angestrebten Ligaverbleib bedingt, der Mittelfeldmann jedoch bestätigt: „Ich bin mit der Hinrunde grundsätzlich zufrieden, natürlich hätte es den ein oder anderen Punkt mehr geben können“. Mit 20 Punkten aus 16 Spielen liegt die Elf mit Keeper Didi Dank („Ich möchte erneut mit guten Leistungen für das Team wertvolle Punkte im beinharten Abstiegskampf festhalten!“) auf Rang 13. Eine Gefahrenzone. „Die wir aber rasch verlassen möchten“, so Florian Szaffich. „Dafür ist ein guter Auftakt wichtig, denn wir wollen schnell darauf achten, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Sollte das gelingen, ist auch eine bessere Platzierung möglich.“ Am 3. März erfolgt der Liga-Rückrundenstart beim SV Neuberg – drei Tage später feiert der Neo-Kapitän seinen 24. Geburtstag, hofft zugleich: „Dann können wir nach einem Auswärtssieg doppelt feiern!“ Zugleich ein Vorhaben, das der Mannschaftsführer in Hinblick auf Teamgeist und Zusammenhalt vermehrt forcieren will …