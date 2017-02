15.02.2017, 07:00 Uhr

LACKENBACH (O.Frank). Nur Rang 8 mit 23 Punkten, aber zweitbeste Auswärtself der 2. Liga Mitte: Auf dem Papier für Obmann Heinrich Dorner eine durchwegs zufrieden stellende Bilanz, „obwohl wir natürlich bestrebt sind, weiter nach vorne zu kommen“. Wie am Beginn der Hinrunde, als die Elf um Trainer Christian Janitsch nach dem 3. und 5. Spieltag die Tabelle anführte. „Es entwickelte sich ein Hype und diese Erfolgswelle gab einen Motivationsschub“, resümiert der Klubchef. Die verheißungsvollen Auftritte dieser jungen Elf begeisterten, jedoch dabei aber nie die Bodenhaftung verloren hat. „Wir wissen, wo wir hingehören!“ Und Heinrich Dorner streicht ohnehin stets Respekt vor dem Gegner hervor – auch ungeachtet des Tabellenstands.

Weil in den ersten drei Runden tritt der SVL gegen zwei vermeintliche Abstiegsteams (SV Sigleß und SV Loipersbach) an. Der Auftakt erfolgt am 5. März gegen den SV Draßmarkt. „Wir gehen da voll motiviert rein“, unterstreicht der Lackenbacher. Den Feinschliff für das Frühjahr holt sich der 1925 gegründete Klub, im Winter ohne Zu- und Abgänge geblieben, ab 20. Feber auf Mallorca. Denn Rückrunde heißt für den SV Lackenbach: „Rangverbesserung“. Und das mit einer nicht unwesentlichen Änderung: „Wir haben in der Hinrunde aufgrund des großen Kaders sehr viel rotiert. Das Positive: Alle sind zum Zug gekommen. Negativ war, dass wir nicht zu einer Linie gefunden haben“, so Dorner, ergänzt: "Wir wollen, dass sich der Stamm mehr festigt und wir eine klarere Linie finden.“ Sollte das rasch gelingen, könnte die 35 Punkte-Marke aus der Vorsaison mit vier Auftaktsiegen egalisiert sein – und es könnte ein neuer Hype entstehen …