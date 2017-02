"Hawaii ist mein Ziel!"

15.02.2017, 07:00 Uhr

LACKENBACH/VILLACH (Oliver Frank). Mit viel Ehrgeiz zum Ruhm! Jahrelange Schwimmangst, lange Zeit nur Durchschnitts-Hobbysportler, zwischenzeitlich den (sicheren) Job als Berufsoffizier an den Nagel gehängt – bis Florian Pandur diverse Verletzungen und schlussendlich Initialzündungen neue berufliche und sportliche Wege ebneten: Heute ist der gebürtige Lackenbacher als Selbstständiger in der Sakralenergetik tätig, zog nach Villach – und hat sich dem Triathlon verschworen. Und dort seine Berufung gefunden. Demnach erfolgreich war für den 34-Jährigen das abgelaufene Sportjahr, steckt sich neue Ziele, „wobei es für mich auch einen Traum gibt.“„Mit der Teilnahme an der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt und der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft in Australien war 2016 ein wirklich tolles Jahr“, unterstreicht die anerkannte Triathlon-Größe, „wobei ich alle gesteckten Ziele erreicht oder sogar übertroffen habe.“ Diese Leistungen blieben nicht unbelohnt: „Von der Marktgemeinde Lackenbach erhielt ich das Ehrenzeichen in Silber – das macht mich natürlich sehr stolz und es zeigt, dass meine Mühe auch von meiner Heimatgemeinde verfolgt und gewürdigt werden.“ Motivation und Ehrgeiz sind auch 2017 für ihn keine banalen Schlagworte, beachtlich sind seine gesetzten Ziele: „Mein Hauptziel ist der italienische Ironman im September“, so Pandur. Ein Triathlon an der Küste Emilia-Romagna nahe Bologna, „wo ich meine Höchstform natürlich wieder mal unter Beweis stellen werde und meinen Traum verwirklichen möchte.“ Gemeint ist die Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft auf der US-Inselkette Hawaii, legt sich aber keinen Druck auf: „Mal sehen, ob es sich heuer schon ausgeht.“ Andere Ironman-Bewerbe über Halbdistanzen sollen als Vorbereitung dienen. Gedacht hat Florian Pandur dabei an Bewerbe in Portugal, Zell am See „oder an den einen oder anderen Bewerb in Österreich.“