11.01.2017, 07:30 Uhr

"Kein Aufstiegsverzicht bei uns"

2. Liga: SC Lockenhaus strebt Toprang an • Pichler: "Unter Wert geschlagen"



LOCKENHAUS (O.Frank). Noch ist Winterpause, doch ab Freitag startet der Tabellenfünfte SC Lockenhaus in die Winter-Vorbereitung. Mit aktuell 10 Punkten Rückstand auf Leader SC Bad Sauerbrunn. Eine große Hypothek, die Trainer Gerhard Pichler entlocken lässt: „Sie können sich im Frühjahr nur selbst schlagen, haben den besten Kader!“ Nachsatz: „Aber gegen uns haben sie die einzige Niederlage (Anm. 0:2) hinnehmen müssen.“ Und bewiesen die Pichler-Schützlinge: „Wir sind eine spielerisch starke Mannschaft, gehören in das Topfeld der Liga“, so der Coach, der analysiert: „Im letzten Drittel der Hinrunde haben wir zu viele Punkte liegen gelassen.“ Deshalb nur Rang 5. Zu wenig für eine grenzenlose Zufriedenheit. Wie im Vorjahr, als der 81-jährige Klub Winterkönig war, am Ende Zweiter wurde. „Dort wollen wir wieder hin“, so Gerhard Pichler. Aber auch nicht die Vision „Aufstieg in die Burgenlandliga“ aus den Augen zu verlieren. „Heuer wird es sich jedoch nicht mehr ausgehen“, vermutet der Coach, für ihn steht aber fest: „Einen Aufstiegsverzicht würde es bei uns nicht geben!“

