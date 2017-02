"Mit 70 Jahren noch Rally"

01.02.2017, 06:30 Uhr

OBERPETERSDORF (O.Frank). Direkt nach der Baja-Rally in Mexiko, einer ultimativen Härteschlacht unter den Offroad-Rallys mit fünf Renntagen, mit mehr als 900 km Wegstrecke, begannen für Hans Sachs die Überlegungen für neue Herausforderungen. Obwohl er rund 16 Wochen auf sein KTM-Motorrad wartete - dieses erst in den letzten Tagen bei ihm in Oberpetersdorf eintraf.

„Ich vermisste mein Bike schon“, betont der Offroad-Fan. Jenes, das noch in einem Metallcontainer mit Reservehelm niedergespannt und verpackt war. Und Anfang dieser Woche geliefert wurde. „Einen Tag vor Weihnachten traf es per Schiff in Liverpool ein, letzte Woche wurde es dann vom Zoll freigegeben“, so Hans Sachs. Genug Zeit für den 53-Jährigen, bereits Pläne für 2017 zu schmieden. „Das Rennjahr 2016 war super und lässig zugleich“, blickt er zufrieden zurück. Fünf klassische Enduro-Rennen unter Oldtimern standen am Programm, zudem hielt er mit seinem Team Austria-Motorsportkollegen ein mehrtägiges Trainingslager in Bosnien ab (das Bezirksblatt berichtete). Als krönenden Jahresabschluss fuhr er in Mexiko seine Jubiläumsrally, seine insgesamt 10.! Somit hat der Oberpetersdorfer mit Amerika, Afrika, Asien und Europa bereits vier Kontinente befahren. Beachtlich. So achtbar wie auch das Rennfeuer in ihm brennt. „Ich will mit 70 auch noch bei Rallys mitfahren“, scherzt er. Um gleich festzuhalten: „Heuer stehen in Niederösterreich, Steiermark, aber auch in Deutschland einige Klassik-Enduro-Rennen an." Doch Hans Sachs wäre nicht Hans Sachs, hätte er nicht noch eine Überraschung im Ärmel. Zusätzlich zum erneut geplanten Bosnien-Trainingscamp verrät der Oberpetersdorfer: „Wir sind noch am Überlegen, ob wir erst 2018 ein größeres Rennen bestreiten.“ Und lässt sich nicht lange bitten: „Wahrscheinlich wird es eine Asien-Rally mit Start in Thailand und Zieleinlauf in Kombodscha oder eine Adventure-Tour in Südamerika.“ Das Rennjahr ist für ihn jetzt schon voll in Fahrt …