"Motivation ist bei allen groß!"

08.02.2017, 06:30 Uhr

RITZING (O.Frank). Der Countdown läuft! In 16 Tagen eröffnet der SC Ritzing im Nachtrag auswärts gegen die Rapid Amateure das Liga-Frühjahr – als eigentlicher Spitzenreiter. Was Kapitän Mario Sara über die bisherige Vorbereitung sagt, welche Konkurrenten er in der Rückrunde sieht und welche Rolle der SC Ritzing in der Ersten Liga spielen könnte.

„Wir haben eine gute Ausgangsposition und immer noch zwei Spiele weniger als die Konkurrenz. Also unsere Chancen stehen sehr gut“, erklärt Sara, der in allen bisherigen 13 Spielen seine Teamkollegen als Kapitän aufs Feld führte. „Größte Konkurrenten werden sicherlich die Austria Amateure und die Vienna sein.“ Jene Teams, die derzeit auch Rang 1 bzw. 3 belegen. Dazwischen liegt der SC Ritzing mit zwei Spielen weniger, der sich laut dem knapp 35-Jährigen, er feiert drei Tage vor dem Ligaauftakt Geburtstag, in der laufenden Vorbereitung „auf einem guten Weg befindet und auch relativ verschont von Verletzungen blieb“.Wie auch Sportchef Robert Hochstaffl („Der Aufstieg ist das erklärte Ziel“) betont der Neffe von Austria-Legende Robert Sara, „dass die Motivation bei allen groß ist, jedoch die zweite Liga eine sehr schwer zu spielende Liga ist. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch dort eine gute Rolle spielen könnten.“ Logischer Nachsatz: „Wenn der Großteil unserer Mannschaft beisammen bleibt.“ Sein Vertrag beim 1963-gegründeten SC Ritzing würde sich bei einem Aufstieg automatisch verlängern.