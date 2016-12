Neo-Trainer rückt in den Fokus

07.12.2016, 07:00 Uhr

PÖTTSCHING (O.Frank). Engagiert, fleißig, unter den Erwartungen geschlagen, aber dennoch war ein positiver Trend unverkennbar: So verlief die acht Runden andauernde Amtszeit für Kurzzeit-Trainer Gernot Gaitzenauer, der zu seinem Heimatklub Weikersklub zurückkehrt und nach einem Sichtungsspiel am Wochenende von Antal Varga beerbt wird. „Zur Auswahl standen zwei Kandidaten“, verrät der stellvertretende Obmann Markus Matouschowsky. „Vor allem wollen wir uns in der Rückrunde in der Tabelle nach vor arbeiten“, so der ASVP-Funktionär, der ergänzt: „Die Mannschaft ist auf alle Fälle besser, als es der derzeitige Tabellenrang aussagt.“ Mit 16 Punkten aus 14 Spielen rangiert der 1924 gegründete Klub nur auf dem vorletzten & 14. Rang. Enttäuschend für die Klubführung. Deshalb will der 2. Klasse Mitte-Klub mit dem Ungarn Antal Varga wieder auf die Erfolgsspur finden. Der 39-Jährige ist seit 2013 Akademietrainer in Györ, schloss 2006 das UEFA-Advanced-Diplom ab und unterrichtet an der Semmelweis-Universität Turnen und Sportwissenschaft – ein Umstand, der bei der Auswahl auch Entscheidungskraft hatte...