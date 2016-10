SKC Kleinwarasdorf sagt für NBC-Pokal ab

05.10.2016, 07:00 Uhr

KLEINWARASDORF (OF). Ist der Traum von einem Liga-Spitzenplatz für den SKC Kleinwarasdorf in der Kegler-Superliga der Herren bereits nach drei Spieltagen geplatzt? Nach der aktuellen 1:7-Heimniederlage gegen Vorjahresmeister SK Neunkirchen liegt die Mannschaft um Christian Pinter punktelos am Tabellenende: „Wir haben derzeit leider viele angeschlagene Spieler. Allem voran schmerzt der Ausfall von Roland Galos“, so Pinter. Demnach wurde Helmut Schreiber aus dem Landesliga-Team hochgezogen.

Aber nicht nur die Verletztenmisere oder etwaige Unform einiger Spieler machen der Mannschaft zu schaffen, "leider auch nicht genehmigte Urlaube", so Pinter. Denn seit Montag steht der NBC-Pokal im deutschen Straubing am Programm. "Wir mussten leider aufgrund Personalmangels kurzfristig absagen", trauert Christian Pinter dem int. Bewerb nach.