"Sport ist eine Lebensschule"

01.02.2017, 07:00 Uhr

KR.GERESDORF/BRUNN (O.Frank). Gezielt Marathondistanzen trainieren. Vieles dem Sport unterordnen. Das will Natalia Steiger-Rauth nicht mehr gänzlich. Obwohl das neue Jahr mit einer hohen Auszeichnung begann, die Mittelburgenländerin bei der Leichtathletik-Gala zur burgenländischen „Leichtathletin 2016“ gekürt wurde. „Ich habe nicht geglaubt, dass ich es jemals werde", war die 39-Jährige überrascht.

20 Landesmeistertitel und Podestplätze bei Staatsmeisterschaften in den letzten Jahren. Die sportliche Vita von Natalia Steiger-Rauth liest sich beeindruckend. Und das als stolze Mama, denn Tochter Anna kam im Juli 2014 zur Welt, ist mittlerweile 2,5 Jahre alt. „Ich laufe jetzt umfangmäßig weniger, weil ich aber keinen Marathon laufe“, so Steiger-Rauth, ergänzt: „Das passt für mich momentan nicht.“ Denn das Training hat sich durch ihre Tochter verändert: „Früher bin ich mit Freunden in Wien gelaufen, das geht sich jetzt zeitmäßig nicht aus. Daher laufe ich eigentlich immer alleine“, meint dazu ironisch: „Aber zu Uhrzeiten, wo ich auch nur wenige Trainingspartner finden würde.“Wettkampf-Marathon-Halbdistanzen werden sie aber weiterhin bestreiten. Wie zum Beispiel bei der anstehenden Winterlaufserie. Auch der Frauenlauf im Mai ist fix eingeplant. Wie auch weitere Siege oder Podestplätze. Dennoch bleibt die Bankangestellte bodenständig. „Sport ist wirklich eine Lebensschule. Durch den Laufsport habe ich viel gelernt, vor allem geduldig, flexibel zu sein, auf den Körper zu hören und mit Niederlagen umgehen zu können. Denn es läuft nicht immer so, wie man es glaubt.“ Umso überraschender war für die Skorpion-Geborene die Auszeichnung zur „Leichtathletin des Jahres“ …