Stefan Maierhofer traf in der "Probezeit"

18.01.2017, 10:42 Uhr

MATTERSBURG (O.Frank). Seit Montag überraschender Trainingsgast beim tipico-Bundesligisten, dann Torschütze beim 2:0-Testspiel-Sieg gegen Haladas Szombathely gestern auf dem Kunstrasenplatz der Fußballakademie: Der Ex-Internationale Stefan Maierhofer absolvierte gegen den ungarischen Erstligisten die erste Halbzeit, erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer mit dem Kopf. Lukas Rath zirkelte einen Freistoß über die Mauer genau ins rechte Eck – 2:0 (44.).

Danach war der Arbeitstag für den ehemaligen Nationalstürmer u.a. mit Red Bull Salzburg- und Rapid Wien-Vergangenheit zu Ende. Ob sich jedoch für den 34-jährigen die im Vorfeld vereinbarte dreitägige „Probezeit“ beim SV Matersbrug auf ein endgültiges Engagement verlängert, darüber hält sich die Klubführung um Sportchef Franz Lederer noch bedeckt. Eine an ihn gerichtete Anfrage ließ der zweifache Familienvater bislang unkommentiert.Wie auch Neo-Coach Gerald Baumgartner, der lediglich anmerkte: „Man hat deutlich gesehen, dass wir uns nach dem 1:0 (Anm. durch Stefan Maierhofer) leichter getan haben gegen den Ball zu arbeiten, was sicherlich auch am Selbstvertrauen liegt. Wir dürfen das Spiel ohnehin nicht zu sehr überbewerten, was unsere Fitness anbelangt sind wir jedoch voll im Plan."