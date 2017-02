"Voll im Plan, aber viel zu tun!"

01.02.2017, 06:30 Uhr

MATTERSBURG/FARO (O. Frank). Rund 3.200 Kilometer von zuhause weg, rund 700 kg Gepäck mit an Bord – der tipico-Bundesligaklub holte sich im insgesamt zehntägigen Trainingslager den Feinschliff für die in 10 Tagen gegen den SK Sturm Graz startende Rückrunde. "Wir arbeiteten sehr hart", unterstreicht Neo-Trainer Gerald Baumgartner. Untergebracht waren die Kicker im Hotel in Portimao an der portugiesischen Algarve. Die Bedingungen: Ausgezeichnete Rasenplätze mit angeschlossenen Kraft- und Regenerationsbereichen. Die Schwerpunkte: Neben Koordination, Kräftigung, Schnelligkeit und auch Technik wurde vor allem auf das taktische Verhalten am Platz Wert gelegt. Und auch auf Testspiele: In einem Probegalopp siegte der SV Mattersburg nach 0:1-Rückstand gegen den südkoreanischen Erstligisten FC Gwangju noch 2:1 (Baumgartner: "Das Spiel war sehr aufschlussreich. Der Sieg gab Selbstvertrauen."), ehe am Montag (nach Redaktionsschluss) ein Test gegen den Regionalligisten SV Elversberg folgte. Der SVM-Coach zeigte sich mit dem Verlauf des Trainingslagers zufrieden: „Gute Trainingseinheiten, tolles Hotel, wir liegen voll im Plan." Auch im Wissen, dass die Tabellenkonstellation nicht für das Schlusslicht spricht: "Wir haben die schlechteste Ausgangsposition aller Teams, wollen aber in der Liga bleiben." Daran angelehnt ist auch sein Profilbild bei WhatsApp: "Impossible is nothing". Dafür verstärkte sich der 1922 gegründete Klub. Allesamt Wunschspieler von Gerald Baumgartner. Seine Eindrücke:

"Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Der Wechsel kam durch meine guten Kontakte zu Red Bull Salzburg zustande. Es waren auch andere Vereine an ihm interessiert.""Mit Nedeljko Malic & Lukas Rath haben wir derzeit nur zwei fitte Innenverteidiger. Wir wollten auf der Innenverteidiger-Position kein Risiko eingehen.""Einerseits verfügt er über Stürmerqualitäten, andererseits ist er ein Leadertyp. Mit Patrick Bürger und Barnabas Varga haben wir noch weitere sehr gute Stürmer in unseren Reihen."